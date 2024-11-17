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نشر الأحد ، 17 نوفمبر / تشرين الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الأمن السعودي، السبت، ضبط شخص يحمل الجنسية اليمنية بعد جريمة قتل وسكب مادة "آسيد" حارقة على الضحية.

ونشر الأمن العام السعودي صورة للشخص المقبوض عليه "من الظهر" بتدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا).

وقال الأمن السعودي في بيان: "قبضت شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية اليمنية لارتكابه حادثة جنائية بالاعتداء على مقيم من الجنسية نفسها بسكب مادة حارقة عليه (الأسيد) وطعنه بسلاح أبيض ما أدرى لوفاته، لخلاف بينهما".

وتابع الأمن السعودي في بيانه أنه جرى إيقاف الشخص واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".