دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد حزب الله اللبناني، الإثنين، مقتل متحدثه الإعلامي محمد عفيف و4 من دائرة العلاقات الإعلامية في الحزب، بعد يوم من تقارير لوسائل الإعلام اللبنانية عن مقتل عفيف جراء غارة إسرائيلية على مكتب حزب البعث في وسط بيروت، الأحد.

وقال بيان صادر عن دائرة العلاقات الإعلامية في حزب الله، نُشر عبر تليغرام وموقع قناة المنار المرتبطة بالحزب: "تنعى العلاقات الإعلامية في حزب الله أربعة من فرسان الإعلام المقاوم ومجاهديه الأوفياء الذين قضوا شهداء على طريق القدس إلى جانب قائدهم وحبيبهم شهيد الإعلام المقاوم الحاج محمد عفيف النابلسي".

وأوضح البيان أن القتلى الأربعة، هم: "الشهيد الحاج موسى حيدر، مواليد 1969، من بلدة مركبا. الشهيد الحاج محمود الشرقاوي، مواليد 1970، من بلدة أرزي. الشهيد هلال ترمس، مواليد 1988، من بلدة طلوسة. الشهيد حسين رمضان، مواليد 1992، من بلدة عرمتى".

وقال البيان: "لقد ارتقى هؤلاء الأبطال حاملين راية الحق والكلمة المقاومة. حملوا أرواحهم على أكفهم بكل شجاعة ليكونوا جنوداً في الميدان الإعلامي لتصل حقيقة إرهاب الصهاينة إلى كل منزل في بقاع الأرض. لم ترهبهم التهديدات، فكانوا إلى جانب قائدهم السند والعضد".