من هو محمد عفيف مسؤول الإعلام في حزب الله الذي اغتالته إسرائيل؟

(CNN)-- قال مسؤول أمريكي كبير إن الاتفاق بين إسرائيل وحزب الله من شأنه أن "يرسل إشارة إلى حماس" مفادها أن إسرائيل وشركاءها سيبذلون قصارى جهدهم لتأمين اتفاق يعيد الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال المسؤول: "إذا توصلنا إلى اتفاق بشأن لبنان، فسوف ننزل على حماس بقوة في محاولة للحصول على اتفاق بشأن الرهائن"، مضيفًا أن إسرائيل بحاجة إلى "تحويل هذا النجاح العسكري... إلى نجاح استراتيجي".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن المنطقة وصلت إلى طريق مسدود حيث رفضت حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يعيد الرهائن الإسرائيليين، وتعهد حزب الله بمواصلة القتال حتى تنتهي حرب إسرائيل ضد حماس في غزة.

وأصرّت حماس على أن أي اتفاق مع إسرائيل يجب أن يؤدي إلى نهاية دائمة للحرب في غزة، وهو ما ترفضه إسرائيل. وفي الوقت نفسه، قتلت إسرائيل زعيم حزب الله حسن نصرالله، إلى جانب العديد من كبار قادة الحزب.

وقال المسؤول إنه في حين أن الولايات المتحدة ليست مطلعة على جميع الخطط العسكرية الإسرائيلية، فإن "إضعاف حزب الله يساعد" في التوصل إلى اتفاق، حسب قوله.

واعتبر المسؤول الأمريكي أنه "للتوصل إلى اتفاق في لبنان، يجب وضع حزب الله تحت الضغط"، مضيفًا أن "حزب الله لا يستطيع إعادة بناء بنيته التحتية العسكرية الضخمة" عبر الحدود مع إسرائيل.

وذكر المسؤول أنه "لا يوجد أي أساس" للتقارير التي تزعم أن إسرائيل ستحاول تأخير التوصل إلى اتفاق، قائلا: "أكد لنا الإسرائيليون أنهم مستعدون للقيام بذلك".