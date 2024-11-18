من هو محمد عفيف مسؤول الإعلام في حزب الله الذي اغتالته إسرائيل؟

كان محمد عفيف شخصية مهمة للغاية في حزب الله، وليس قائداً عسكرياً، بل مستشاراً قويًا ومقرباً من الأمين العام الراحل، حسن نصر الله، الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية ضخمة في 28 سبتمبر/أيلول.

وبعد مقتل نصر الله، أصبح شخصية أكثر مشاركة في الحياة العامة.

وكان عفيف يدير قناة المنار، التي كانت لسان حال حزب الله في لبنان، لكنه عقد عدة مؤتمرات صحفية خلال الأشهر الأخيرة، حيث كان شخصية يسهل الوصول إليها.

المزيد من التفاصيل في تقرير نيك روبرتسون من القدس.

وأيضًا.. تقارير: مقتل المتحدث باسم حزب الله في غارة إسرائيلية على بيروت