الأردن.. الجيش يُعلن سقوط جسم طائر في محافظة العقبة جنوبي البلاد

(CNN) – أعلن الجيش الأردني سقوط جسم طائر في إحدى المناطقة الحدودية بمحافظة العقبة، جنوبي البلاد، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني قائلا إن "جسماً طائراً سقط فجر اليوم الإثنين في إحدى المناطق الحدودية داخل محافظة العقبة جنوب المملكة".

وأردف المصدر قائلا: "لم ينتج عن الحادثة أي أضرار بشرية أو مادية، فيما وصلت كوادر من الدفاع المدني وفريق كشف هندسي عسكري للموقع".

ودعا المصدر العسكري المواطنين في المنطقة إلى "ضرورة الابتعاد عن هذه الأجسام أو العبث بها لضمان سلامتهم وممتلكاتهم"، وفقا للوكالة.