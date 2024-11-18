نتنياهو: ضربات إسرائيل أصابت عنصرًا من البرنامج النووي الإيراني

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(CNN)-- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن الضربات الإسرائيلية على إيران ألحقت أضرارًا بعنصر من البرنامج النووي لطهران، وقلّلت من قدرتها على إنتاج الصواريخ الباليستية.

وقال نتنياهو، في خطاب أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست): "إنه ليس سرًا، بل منشور. كان هناك عنصر محدد من برنامجهم النووي تضرر في الهجوم".

وقعت أحدث الضربات الإسرائيلية على إيران في أكتوبر/تشرين الأول، رغم أن نتنياهو لم يوضح أن هذا هو الوقت الذي تم فيه ضرب عنصر البرنامج النووي.

لكن خلال خطابه أمام الكنيست، قال أيضًا إن الضربات في أكتوبر/تشرين الأول وأبريل/نيسان أدت إلى تدهور قدرة إيران على إنتاج الصواريخ الباليستية ودمرت أربع بطاريات صواريخ إس-300.

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