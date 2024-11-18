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بعد أن طالب بـ"عزل مكة والمدينة" عن حكم السعودية.. أمير يرد على ممثل مصري

الشرق الأوسط
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بعد أن طالب بـ"عزل مكة والمدينة" عن حكم السعودية.. أمير يرد على ممثل مصري
Credit: ABDEL GHANI BASHIR/AFP via Getty Images)

(CNN) – رد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، على الممثل المصري، عمرو واكد، بعد أن طالب الثاني بـ"عزل مكة والمدينة" عن حكم القيادة السعودية، واضعا سردا تاريخيا لمن حكموا مكة من قبل. 

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وكتب عمرو واكد في 14 نوفمبر/تشرين الثاني عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "بصفتي رجل مسلم، أرفض رفض تام ان يكون بيت الله العتيق موقعه في "مملكة"، هذا اراه اهانة لبيت الله، كيف يملك بيت الله شخص؟ لذلك اطالب بعزل مكة المكرمة والمدينة المنورة مما يسمى بملك آل سعود، وان يدير المدينتين أهلهما بالانتخاب، ويمنع اي شخص من امتلاك ارض عليها مقدساتنا".

ورد الأمير السعودي قائلا: "قبل الرد عليك هناك مقدمة لا بد منها رغم بداهتها!". 

وتابع الأمير عبدالرحمن بن مساعد قائلا: "يرجع تاريخ مكة المكرمة الى اكثر من2000 سنة قبل الميلاد وبنى سيدنا ابراهيم واسماعيل بيت الله الكعبة بأمر الله فيها وبدأ الناس بالتوافد علي مكة والاستقرار بها وآلت سيادتها على مدى التاريخ لفئة أو قوم أو دولة بداية من قبيلة جرهم وبعدها جاءت قبيلة خزاعة واستمرت لها السيادة على مكة ل 300 عام، وانتقلت سيادتها يعد ذلك الى قريش، ثم ظهر الاسلام وانتقلت السيادة من نبينا محمد ﷺ الى الخلفاء الراشدين فالدولة الأموية فالدولة العباسية وبعد ذلك انتقلت السيادة لعدد من الدول ، الفاطمية ، والأيوبية، فالدولة العثمانية، فالهاشميون وبعد ذلك دانت السيطرة للدولة السعودية". 

وأردف الأمير عبدالرحمن بن مساعد: "أي أن مكة المكرمة ( وكذلك المدينة المنورة) كانت السيادة عليها من اختصاص الدولة التي تتولى مقاليد الحكم فيها وهذا أمر مقطوع ومسلم به شرعًا وعرفًا على مدى التاريخ.. انتهت المقدمة البديهية". 

وتابع الأمير السعودي: "أستاذ عمرو واكد : ما فات حقيقة يعرفها المسلمون (وغيرهم)منذ خمسة عشر قرنًا وحتى الآن ويبدو أنك المسلم الوحيد من هؤلاء الذي لا يعرفها". 

وأضاف الأمير قائلا: "فبالتالي تعليقك لا يخرج عن ثلاثة أمور: 1.غباء فادح 2. جهل فاضح 3. حقد واضح"، وتابع: "وكل هذه الأمور تدعو لتجاهلك لكنني لم أستطع تفويت فرصة اظهار حمقك البالغ وضحالة تفكيرك وسخف طرحك فكان لا بد من الرد عليك لمرة واحدة فقط". 

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