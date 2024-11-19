(CNN) – أثار وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تفاعلا واسعا برده على سؤال حول أهمية السجود في الثلث الأخير من الليل، إلى جانب طريقة تعامله مع طلب شاب أن يوصل سلامه لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال مشاركته بمنتدى "مسك" العالمي الإثنين.

وسُئل الأمير السعودي: "أين أكثر مكان يُمكن أن نجد الأمل فيه بأوقات الصعوبة والشعور بعدم وجوده؟"، ليرد وزير الطاقة السعودي قائلا: "هل تريد الإجابة الصادقة الأمينة؟ الثلث الأخير من الليل في السجود".

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائلا: "لا أحب المجاهرة في هذه الأمور لكن أدعو الجميع لتجربتها. أتحدى أن يكون هناك أحد يواظب على الثلث الأخير من الليل، كل ما همه (زاد)، يطلب الله في السجود، أتحدى أنه عندما يفرغ من الصلاة، وهو مقتنع طبعا، لأن الأمر مربوط بالإيمان يعني أن هناك ممارسة وهناك إيمان، أتحدى أن هناك من يؤمن أن الله سيخفف همه حين يطلبه في سجوده، مستحيل أصدق أن ذلك لم يحدث".

وفي سياق متصل، تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع رد الوزير نفسه على طلب بأن يوصل السلام لولي العهد السعودي بصفته الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إذ قال الأمير: "أنا هنا بصفتي وزير الطاقة فإن شاء الله سأوصل هذا (السلام) بصفتي وزيرا للطاقة".

وأضاف الأمير السعودي قائلا: "لا أحب الخلط بين الموضوعين، سمو الأمير محمد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هو من الناحية المهنية رئيسي في العمل فأنا لا أتجرأ عليه إلا فيما أُمكّن فيه في الجانب العملي، أما الجانب الشخصي فيُراعى ولكن له طريقة أخرى".

وأردف وزير الطاقة السعودي قائلا: "الحمدلله بيننا في آل سعود بشكل عام منذ أن خُلقت الأسرة حتى اليوم أساليب في التعامل وأعتقد أننا نجحنا بأن نكون قدوة للجميع"، حسب قوله.