(CNN) – حصد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تفاعلا واسعا، بعد رده بشكل وُصف بـ"العفوي" على طفلة وصفته بـ"أمير الطاقة" مشيرا على سبيل المزاح إلى أن "طاقته راحت... شايب".

وخلال "منتدى مسك العالمي" سألت الطفلة كادي، بطلة تحدي القراءة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان قائلة: "أمير الطاقة اليوم طاقة السعودية..."، ليُقاطعها الأمير قائلا: "أمير الطاقة راحت طاقته خلاص... شايب...".

وأردفت الطفلة قائلة: "اليوم طاقة السعودية تشع من الأرض والبترول وكذلك البحار، وطاقة الشباب السعودي منفتحة ومتطورة على كل طاقات هذه البلاد بالنسبة لي أنا اليوم كقارئة... كيف أجد ذلك الطريق الذي يُشعل طاقتي للعلم وخدمة الوطن لأنني بإذن الله لدي همة عالية متدفقة كنشاطك أيها الأمير".

وأجاب الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "الي قالك اسألي السؤال هذا وحفظك إياه بعطيه جائزة، بس الأهم من هذا، إنك تملكين الجرأة قدام هذا الحشد الكبير ولا تترددين وتقولين الي فنفسك بهالإتقان فأنت إن شاء الله في مسار صحيح في المستقبل إن شاء الله... لأننا كلنا شايفينك في أجمل سمات الثقة بالنفس ولما الإنسان يكون واثق بنفسه لأن أهم طاقة يملكها الإنسان هي في نفسه مثل المولد الداخلي، كل شي ممكن يصير في حياتك لكن لا تفقدي الثقة في ذاتك"، حسب قوله.