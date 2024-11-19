(CNN)-- نفت تركيا تقارير أفادت بأن المكتب السياسي لحركة حماس انتقل إلى البلاد، ردًا على تحذيرات أمريكية من الخطوة.

وقال مصدر في وزارة الخارجية لشبكة CNN: "أعضاء المكتب السياسي لحماس يزورون تركيا من وقت لآخر. إن الادعاءات بأن المكتب السياسي لحماس انتقل إلى تركيا لا تعكس الحقيقة".

حذّرت الولايات المتحدة تركيا، الإثنين، من استضافة قادة حماس، قائلة إنه "لا يمكن أن يكون هناك المزيد من العمل كالمعتاد" مع الحركة الفلسطينية المسلحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الإثنين: "لقد رأينا للتو التقارير في الأيام القليلة الماضية بأنهم (حماس) انتقلوا إلى تركيا. ولكن بالطبع، سنوضح للحكومة التركية، كما أوضحنا لكل دولة في العالم، أنه لا يمكن أن يكون هناك المزيد من العمل كالمعتاد مع حماس".

وأضاف ميلر أن عددًا من أفراد حماس متهمين من قبل الولايات المتحدة، "ونعتقد أنه يجب تسليمهم للولايات المتحدة". ولم يذكر ميلر ما الذي ستكون الولايات المتحدة مستعدة للقيام به إذا لم تسلم تركيا أو تطرد أعضاء حماس.

وجاء التحذير بعد أن علّقت قطر، الوسيط الرئيسي في محادثات الرهائن غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، دورها بعد أن خلصت إلى أن الجانبين لم يعودا يتفاوضان بشكل إيجابي، والحديث عن إغلاق مكتب حماس في الدوحة.

في ديسمبر/كانون الأول، قال مستشار أردوغان للسياسة الخارجية والأمن، عاكف تشاغطاي قليج، لشبكة CNN إن الزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية "ربما كان" في تركيا في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وهو اليوم الذي قادت فيه الحركة هجومًا على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مصدر دبلوماسي لـ CNN إن المكتب السياسي لحماس في الدوحة "لن يكون جاهزًا للعمل، لذا قد تغادر (حماس). ويمكن فتح المكتب مرة أخرى إذا اُستؤنفت المحادثات".

وعملت الدولة الخليجية، التي استضافت المكتب السياسي لحماس في الدوحة منذ عام 2012، كوسيط رئيسي بين حماس وإسرائيل إلى جانب مصر.