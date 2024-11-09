مسؤول بحماس يرد لـCNN على تقارير أن قطر تخطط لطرد مسؤولي الحركة

(CNN)-- قال مسؤول رفيع في حماس لشبكة CNN، السبت، إن التقارير التي تفيد بموافقة قطر على طرد مسؤولي الحركة من الدوحة، بناءً على طلب الولايات المتحدة، "لا أساس لها من الصحة".

وذكر المسؤول أن هذه التقارير كانت بمثابة "تكتيك ضغط"، مضيفًا أنه تم تداول مزاعم مماثلة سابقًا دون أدلة داعمة، حيث قال: "تكرر هذا دون أي دليل.. ما تردد في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن موافقة قطر على طرد حماس من الدوحة بناء على طلب أمريكي لا أساس له من الصحة وهو مجرد تكتيك ضغط".

وإلى جانب التقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، ذكرت شبكة CNN، الجمعة، كذلك أن قطر وافقت على طرد حماس من الدوحة، نقلا عن مصادر أمريكية وقطرية.

ووافقت قطر في الأسابيع الأخيرة على القيام بذلك بناء على طلب من الولايات المتحدة، وفقا للمصادر، بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لإقناع الجماعة المسلحة التي يقيم كبار قادتها في الدوحة بقبول وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن في الدوحة.

وكانت قطر لاعباً رئيسياً في الجهود المبذولة على مدى العام الماضي لمحاولة تأمين وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس، ويرجع هذا جزئياً إلى وجود أعضاء كبار في الحركة في الدوحة، وقد جرت مفاوضات كبرى في العاصمة القطرية لهذا السبب.