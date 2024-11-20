(CNN)-- استهدفت غارات جوية إسرائيلية عدة مواقع في مدينة تدمر وسط سوريا، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 36 شخصًا وإصابة أكثر من 50 آخرين، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقال مصدر عسكري من وزارة الدفاع السورية لـ"سانا": "أسفر هذا الهجوم عن مقتل 36 شخصًا وإصابة أكثر من 50 آخرين".

وأفادت سانا أن الهجوم انطلق من اتجاه منطقة التنف، بالقرب من الحدود الجنوبية الشرقية لسوريا مع الأردن، وأحدث أضرارًا جسيمة في المباني والمناطق المحيطة بها.

وتعتبر الغارات الجوية من بين أكثر الهجمات الإسرائيلية دموية في سوريا في السنوات الأخيرة.

وقالت شبكة تدمر الاخبارية، الناشطة في مجال الإعلام، لشبكة CNN، إن الضربات ضربت مواقع رئيسية، بما في ذلك محيط الفرع 221 للأمن العسكري السوري في منطقة البادية، والمنطقة الصناعية، والمناطق القريبة من مقبرة المدينة.

وأضافت الشبكة أن فرق الإنقاذ تعمل على إجلاء المصابين وانتشال الجثث من تحت الأنقاض.

وأشارت "تدمر نيوز"إلى أن هذه كانت الضربات الجوية الأولى على تدمر منذ استعادة قوات النظام السوري السيطرة على المدينة في عام 2017. وردًا على سؤال للتعليق على التقارير، قال الجيش الإسرائيلي: "لا يعلق جيش الدفاع الإسرائيلي على التقارير الأجنبية".

يأتي الهجوم بعد أسبوع واحد من هجوم مميت آخر في مدينة دمشق، أسفر عن مقتل 15 شخصًا على الأقل، بينهم اثنان من كبار قادة الجهاد الإسلامي الفلسطيني الذين كانوا في العاصمة السورية.