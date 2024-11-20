الداخلية الكويتية تضبط على 234 شخصا بحملة موسّعة بـ3 محافظات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، ضبط 234 شخصا في حملة أمنية موسعة شملت 3 محافظات هي الجهراء والفروانية والأحمدي.

ونشرت الداخلية الكويتية مقطع فيديو من الحملة الأمنية الموسعة، قائلة إنه ضبطت "(60) مخالفاً لقانون الإقامة والعمل، و(140) مطلوباً في قضايا تغيب، و(14) مطلوباً صادر بحقهم أوامر إلقاء قبض، و(18) شخصاً بدون إثبات".

وأوضحت الداخلية الكويتية أن ذلك جاء "بحملة أمنية موسعة قامت بها الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في محافظات الجهراء والفروانية والأحمدي شملت منطقة المطلاع وجليب الشيوخ والحساوي والفحيحيل والمهبولة، الاثنين".

وأضافت الداخلية أنها "لن تتوانى في تطبيق القانون وفي ضبط ومحاسبة المخالفين لقانون الإقامة، وستشمل المحاسبة العامل وصاحب العمل".