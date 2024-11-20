(CNN) -- قال المبعوث الأمريكي آموس هوكستين إنه سيسافر إلى إسرائيل في وقت لاحق الأربعاء لمحاولة "إنهاء" المفاوضات حول التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وأدلى هوكستين بتصريحات مقتضبة قبل مغادرته بيروت حيث أمضى اليومين الماضيين في محاولة للتوصل إلى هدنة.

وقال للصحفيين: "سأسافر من هنا خلال ساعتين إلى إسرائيل لمحاولة إنهاء الأمر إذا استطعنا".

ورفض المبعوث الأمريكي إعطاء أي تفاصيل حول القضايا العالقة.

وأضاف هوكستين قائلا إن إدارة بايدن "تعمل مع الإدارة القادمة (إدارة ترامب)"، وأكد: "سنقوم بإجراء مباحثات معهم. وسيكونون على اطلاع بكل ما نقوم به".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء، إنه في حال حدوث وقف إطلاق نار، ستحتاج إسرائيل إلى الإبقاء على قدراتها الاستخباراتية داخل لبنان وستحتفظ بـ"حق الجيش الإسرائيلي بالتصرف وحماية مواطني إسرائيل من حزب الله".

وأكد مسؤول إسرائيلي لـCNN أن الجانب الإسرائيلي فهم أن هوكستين كانت لديه بعض الاجتماعات الإيجابية في لبنان، لكنه لم يتلق التحديثات الكاملة حول ما جرى خلال تلك الزيارة.

وأضاف المسؤول قائلا إن وجود هوكستين في المنطقة مؤشر واضح على أن الأمريكيين يؤمنون بإمكانية التوصل لاتفاق.

وقال هوكستين الثلاثاء إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان “في متناول أيدينا”، لكنه أضاف أنه في النهاية “قرار الطرفين”.

وأكد المبعوث الأمريكي أنه جرت مناقشات "بناءة" و"جيدة للغاية لتضييق الفجوات".

ووسط هذه التطورات، تواصلت الهجمات الصاروخية من جنوب لبنان في حين واصلت إسرائيل غاراتها في الداخل اللبناني.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء أن قياديين حزب الله مسؤولين عن الهجمات الصاروخية على شمال إسرائيل قُتلا الأحد، وأضاف أنهما كانا "مسؤولين عن هجمات إرهابية ضد مدنيين إسرائيليين، بما في ذلك هجمات صاروخية على المجتمعات المدنية في منطقة الجليل الغربي والسهل الساحلي في إسرائيل".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه على مدار اليوم الماضي، قصف سلاح الجو "أكثر من 100 هدف إرهابي في لبنان، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ، ومنشآت تُستخدم كمستودعات للأسلحة، ومراكز قيادة وبنى تحتية عسكرية".