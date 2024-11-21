(CNN) -- قال جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، إن أحكام المحكمة الجنائية الدولية ليست سياسية ويجب تنفيذها، واتفق وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مع هذا الموقف.

وجاءت تصريحاته بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الخارجية الأردنية في عمّان الخميس، إن "مذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية ليستا ضمن القرارات السياسية ويجب احترامهما وتنفيذهما".

وأيّد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تصريحات بوريل بشان هذه القضية.

وقال الصفدي: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل بشكل انتقائي قرارات المحكمة الجنائية الدولية في بعض الحالات بينما يرفضها في حالات أخرى".

ودعا وزير الخارجية الأردني المجتمع الدولي إلى النظر إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتباره رسالة "لوقف المجازر في غزة" وضمان إيصال المساعدات إلى الأراضي المحاصرة.

وأضاف الصفدي: "يجب احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذها. وبصفتها مؤسسة دولية، جميع الدول الأعضاء ملزمة بتطبيق أحكامها".