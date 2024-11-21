مجلس الشيوخ الأمريكي يتخذ قرارا بشأن المطالبات بمنع بيع أسلحة لإسرائيل

(CNN)-- رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، المطالبات بمنع بيع أسلحة لإسرائيل أعلنت عنها إدارة جو بايدن في أغسطس/ آب.

وكان السيناتور المستقل بيرني ساندرز قاد الجهود لمنع بيع تلك الأسلحة.

ويسلط رفض المجلس الضوء على أنه على الرغم من الانتقادات من اليسار بأن إدارة بايدن وإسرائيل لا تبذلان ما يكفي لحماية المدنيين في غزة، لا يزال هناك دعم واسع النطاق من الحزبين في الكونغرس للمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

ورفض مجلس الشيوخ 3 مشاريع لقوانين، كان الأول يدعو لمنع بيع قذائف الدبابات بأغلبية 18 صوتا مقابل 79 صوتا، كما رُفض الثاني لمنع بيع قذائف الهاون بأغلبية 19 صوتا مقابل 78 صوتا، والثالث لمنع بيع الذخائر الهجومية المباشرى المشتركة، بأغلبية 17 صوتا مقابل 80 صوتا.

وحظيت مشاريع القوانين بدعم مجموعة من الأعضاء المستقلين والديمقراطيين.

يذكر أن متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض قال، لشبكة CNN، في بيان: "نحن نعارض بشدة منع بيع الأسلحة لإسرائيل، وأوضحنا موقفنا لأعضاء مجلس الشيوخ المهتمين".