البيت الأبيض يعلق لـCNN على المطالبات بمنع بيع بعض الأسلحة لإسرائيل

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(CNN)-- يمارس البيت الأبيض ضغوطا ضد الجهود التي يبذلها العديد من أعضاء مجلس الشيوخ التقدميين لمنع بيع بعض الأسلحة الهجومية الأمريكية لإسرائيل.

وكان السيناتور بيرني ساندرز قدم مشروع القرار، والذي إذا تم تمريره فسيمنع بيع بعض المعدات العسكرية لإسرائيل والتي وافقت عليها إدارة جو بايدن في وقت سابق من هذا العام.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، لشبكة CNN، في بيان: "نحن نعارض مشروع القرار بشدة وأوضحنا موقفنا لأعضاء مجلس الشيوخ المهتمين".

يذكر أن موقع هافينغتون بوست كان أول من أورد، الأربعاء، عن جهود البيت الأبيض ضد مشروع القرار.