دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الجمعة، تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة الرازوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات، وإغلاق فرعي المرر وديرة.

وأضاف المصرف في بيان أنه "قد تم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكد البيان: "يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة"، طبقا لوكالة "وام".