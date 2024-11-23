دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل عن حادث قتل تسبب فيه نجل زوجة "شيف" شهير في مصر، بعدما قادة سيارته مصطدما بدراجة نارية مما أدى إلى وفاة قائد الدراجة، ثم فر هاربا وسط ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية المصرية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مساء الجمعة: "كشف ملابسات ما تم تداوله على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اصطدام سيارة (شيف شهير) بدراجة نارية مما أدى إلى وفاة قائدها بالجيزة".

وأضافت وزارة الداخلية المصرية أنه "بالفحص، تبين أنه تبلغ بتاريخ اليوم 22 الجاري لقسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة، بوقوع حادث تصادم ومتوفى، وبالانتقال تبين أنه حال سير السيارة المشار إليها، اصطدمت بدراجة نارية من الخلف مما أدى إلى وفاة قائد الدراجة النارية، وأفاد أحد شهود الواقعة بأن قائد السيارة فر هارباً عقب وقوع الحادث، وتوقف على بعد مسافة 100 متر لحدوث عطل بالسيارة وترجل منها وفر هارباً".

وأردفت وزارة الداخلية المصرية في منشورها: "وفى وقت لاحق، حضر لمقر القسم مالك السيارة محل الواقعة وبصحبته نجل زوجته (طالب سن 16 – لا يحمل رخصة قيادة)، وقرر أن نجل زوجته هو مرتكب الحادث، وفر هارباً من مكان الحادث عقب تعطل السيارة خشية تعرض المواطنين له، وتعرف الشاهد على مرتكب الواقعة".

وختمت الوزارة قائلة إنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة ومالكها ونجل زوجته، وتولت النيابة العامة التحقيق".

ومن جانبه، اعترف الشيف الشربيني في تصريحات تلفزيونية، أن "اللي عمل الحادثة نجل زوجتي، وخد العربية من ورانا وأنا نايم، وأنا سلمته للقسم بنفسي ومهربش ولكنه خاف وجري لأن الناس عاوزة تموته".

وأضاف الشربيني أن "المنطقة التي حصل فيها الحادث مظلمة وكل يوم فيها حادثة"، حسب قوله.

وأثارت الحادثة ردود فعل من جانب العديد من مستخدمي منصة "إكس"، كالتالي: