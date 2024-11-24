دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية في بيان، الأحد، توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل إلى البلاد، مما أدى إلى فقدان 5500 ميغاواط، بحسب وكالة الأنباء العراقية الحكومية (واع).

وذكرت وزارة الكهرباء العراقية في بيانها أنها "تنفذ حاليًا خططها الاستراتيجية والطارئة لرفع قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية بجميع قطاعاتها (إنتاجًا ونقلاً وتوزيعًا)، وتعيد العمل بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة منذ سنوات عديدة للحصول على طاقات توليدية كانت ضائعة وغير مستغلة لتحسين الإنتاج، ورفع معدلاته بما يناسب استقرار التجهيز، وتشغيل محطاتها الإنتاجية بالغاز الوطني، وجزء آخر بالوقود الوطني، وآخر بالغاز المستورد، لحين اكتمال مشاريع الحكومة العاملة على تأهيل حقول الغاز الوطنية".

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى "توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل لأغراض الصيانة لمدة (15 يومًا حسب الجانب الإيراني) عن بغداد والمنطقة الوسطى ومحافظات الفرات الأوسط، مما أفقد المنظومة (5500 ميغاواط)"، طبقا لما أوردته "واع".

وتابعت وزارة الكهرباء العراقية أنه "من المتفق عليه أن تكون إطلاقات الغاز، الأحد، بواقع (25 مليون متر مكعب يوميًا)، لكن المدفوع حالياً هو (7 ملايين متر مكعب) تم تحويلها من بغداد والوسط إلى المنطقة الجنوبية".

وختم البيان قائلا إن "وزارة الكهرباء، وفقًا للتوجيهات الحكومية، ستنسق مع وزارة النفط بشكل أكبر لتعويض ما خسرته المنظومة من الغاز"، ودعت الوزارة المواطنين إلى "مراعاة الظرف الخارج عن السيطرة والمحافظة على الأحمال لحين إكمال أعمال الصيانة ومعاودة ضخ الغاز بالكميات المطلوبة"، بحسب "واع".

وكان وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، أعلن مؤخرا تراجع إمدادات الغاز من إيران إلى 15 مليون مليون متر مكعب يوميًا، مشيراً إلى أن ذلك تسبب في خسارة 7000 ميغاواط من إنتاج الكهرباء، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.