أول تعليق من البيت الأبيض على مقتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات

(CNN) -- أدان البيت الأبيض في بيان مقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان في الإمارات العربية المتحدة، قائلا في بيان إنها "جريمة مروعة".

وقال شون سافيت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "كانت هذه جريمة مروعة ضد كل من يمثل السلام والتسامح والتعايش. لقد كان هجوماً أيضاً على الإمارات ورفضها للتطرف العنيف في جميع المجالات".

وأردف سافيت قائلا: "تعمل الولايات المتحدة بالتنسيق الوثيق مع السلطات الإسرائيلية والإماراتية، وقد عرضنا جميع أشكال الدعم المناسبة".

وقالت وزارة الداخلية الإماراتية إنها ألقت القبض على "الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة يدعى تسفي كوغان يحمل الجنسية المولدوفية"، الذي قالت إسرائيل إنه يحمل جنسيتها أيضًا.