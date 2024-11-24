الداخلية الإماراتية: القبض على الجناة في حادثة مقتل المواطن المولدوفي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الداخلية الإماراتية إنها ألقت القبض على "الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة يدعى تسفي كوغان يحمل الجنسية المولدوفية"، الذي قالت إسرائيل إنه يحمل جنسيتها أيضًا.

وفي بيان، أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية "تمكن السلطات الإماراتية المختصة في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة يدعى (تسفي كوغان) يحمل الجنسية المولودفية بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل بها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعددهم ثلاثة أشخاص، مؤكدةً القدرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره".

وأضافت الوزارة أنه "بعد أن تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه، تم تشكيل فريق بحث وتحري، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات".

وأكدت الوزارة أن "دولة الإمارات العربية بكافة مؤسساتها لن تدخر جهدًا في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع، والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة".

وحذّرت الوزارة، في بيانها "بكل وضوح وحزم، بأنها ستستخدم كافة السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه، مؤكدة استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية".

وعُثر على جثة مواطن إسرائيلي بعد اختفائه في الإمارات العربية المتحدة، بحسب بيان مشترك صدر في وقت سابق الأحد عن رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية.

وجاء في البيان أن "دولة إسرائيل ستستخدم كافة الوسائل وستتعامل مع المجرمين المسؤولين عن مقتله إلى أقصى حد يسمح به القانون.. مقتل تسفي كوغان، هو عمل بغيض من أعمال الإرهاب المعادي للسامية".