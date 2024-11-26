دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، في تصريحات، الثلاثاء، أنه تم انتشال 4 جثث مجهولة الهوية من ضحايا حادث غرق المركب السياحي في مرسى علم، حسبما نقل عنه موقع بوابة صحيفة الأهرام الحكومية.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أن أجهزة الإنقاذ تمكنت من العثور على 4 ناجين آخرين، مما يرفع عدد من تم إنقاذهم إلى 32 شخصًا، من ركاب اللنش السياحي الغارق، بينهم مصري واثنان من بلجيكا، مؤكدًا استمرار عمليات البحث عن 8 مفقودين آخرين.

وانقلب اللانش السياحي "سي ستوري"، الاثنين، بالقرب من مرسى علم في منطقة الغدير بوادي الجمال، وعلى متنه 31 سائحًا و13 من أفراد الطاقم، خلال رحلة غوص تستغرق عدة أيام. وضربته أمواج عالية فغرق في غضون 5 إلى 7 دقائق.

وبحسب بيان صادر عن محافظة البحر الأحمر، الاثنين، فإنه يُعتقد أن 16 شخصًا حُوصروا بداخل المركب.

وقال عمرو حنفي إنه لا توجد عيوب فنية في المركب، وتم استخراج كافة التراخيص المطلوبة قبل رحلة المركب السياحي، حيث اجتاز آخر فحص للسلامة في مارس/آذار 2024. والقارب المملوك لمواطن مصري يبلغ طوله 34 مترًا، وحصل على شهادة سلامة لمدة عام من هيئة السلامة البحرية.

ووقع الحادث وسط ظروف جوية قاسية. وأفادت هيئة موانئ البحر الأحمر المصرية بارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار (10 إلى 13 قدماا)، وبلغت سرعة الرياح 34 عقدة في المنطقة، الأحد، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة البحرية.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد الركاب الذين كانوا على متن القارب السياحي 44 راكبًا، بينهم 13 مصريًا، و31 من جنسيات ألمانيا وبريطانيا وأمريكيا وبولندا وبلجيكا وسويسرا وفنلندا والصين وسلوفاكيا وإسبانيا وأيرلندا.

وهذا هو القارب الثاني الذي يغرق في المنطقة خلال هذا العام، ففي يونيو/حزيران الماضي، تعرضت سفينة أخرى لأضرار بالغة بسبب الأمواج القوية، رغم عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ويُعد البحر الأحمر، المشهور بشعابه المرجانية والحياة البحرية، مركزًا رئيسيًا لصناعة السياحة في مصر، التي تلعب دورًا مهما في اقتصاد البلاد.