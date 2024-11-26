الجيش الإسرائيلي ينشر صورا ويُعلن: قواتنا وصلت إلى نهر الليطاني

(CNN) – نشر الجيش الإسرائيلي صورا لجنوده تُظهر ما قال إنه وصول قواته إلى نهر الليطاني جنوبي لبنان، وهو الحد الذي يجب أن يعود حزب الله إلى ما وراءه وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وشارك الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، الصور عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

وكتب أدرعي في المنشور: "قوات الجيش الإسرائيلي وصلت إلى منطقة نهر الليطاني".

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي ساخرا من حزب الله قائلا: "قال سنخوض النهر معك قال".

ويُعتبر نهر الليطاني نقطة محورية في الصراع بين حزب الله وإسرائيل الذي أُنهي بموجبه الصراع بين الجانبين عام 2006، ويطالب القرار حزب الله بسحب قواته إلى ما وراء النهر، على أن تتواجد قوات لبنانية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في المنطقة بين الحدود والنهر.

ويأتي هذا التطور في ظل الحديث عن "قرب" التوصل لوقف إطلاق نار مؤقت بين الجانبين بوساطة أمريكية.