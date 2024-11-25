"الضرر يتجاوز ما رأيناه في الماضي بكثير".. صحفي يصف المشهد بلبنان بعد شهرين من الغارات الإسرائيلية

تفاؤل بموافقة "حزب الله".. مقترح أمريكي إسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان يكتسب زخمًا

(CNN)-- قال مصدر إقليمي لشبكة CNN، الأحد، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل "قريب للغاية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لم يتم إعطاء الضوء الأخضر للوسطاء حتى الآن.

وأوضح المتحدث لشبكة CNN: "نحن نتحرك في هذا الاتجاه، ولكن لا تزال هناك بعض القضايا التي يتعين معالجتها".

وقُتل ما مجموعه 3072 شخصًا وأصيب 13426 في لبنان منذ 16 سبتمبر/أيلول، عندما صعّدت إسرائيل حملتها ضد حزب الله، وفقًا لأحدث إحصاء لشبكة CNN لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.

وأعلنت الوزارة، في بيان الأحد، أن 84 شخصًا قُتلوا وجُرح 213 شخصًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه نفذ ضربات استخباراتية على مراكز قيادة لحزب الله متواجدة بين المباني المدنية في منطقة الضاحية جنوب بيروت، وهي معقل لحزب الله تم إخلاؤه إلى حد كبير منذ بدء الهجوم. وقال أيضًا إن حوالي 250 قذيفة أُطلقت من لبنان عبرت إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأشار حزب الله، السبت، إلى أنه نفذ ما لا يقل عن 30 هجومًا ضد إسرائيل وقواتها في لبنان بطائرات بدون طيار وصواريخ وقذائف، قائلا إن أفعاله كانت "دفاعًا عن لبنان وشعبه".