(CNN) – أكد وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، أن بلاده كانت تؤمن بالعنف كحل للقضايا العالقة أما بعد عام 2003 فأصبحت تتبع نهج الحوار، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في مؤتمر السفراء الثامن الثلاثاء.

وقال حسين: "هناك ضرورة لتفعيل دور الدبلوماسية الناعمة ومنح الجانب الاقتصادي أهمية كبيرة".

وأردف وزير خارجية العراق قائلا: "العراق لن يكون تابعاً لأي جهة"، وتابع: "وزارة الخارجية حققت تقدماً في توسيع التمثيل الدبلوماسي وافتتاح بعثات جديدة".

وأضاف حسين: "العراق ساعد سوريا في العودة إلى العالم العربي، والعلاقات مع دول الخليج ممتازة، كما شهدت العلاقات الاقتصادية مع الإمارات تطوراً كبيراً".

وأردف وزير الخارجية العراقي قائلا: "العراق كان في السابق يعتمد على فلسفة القوة في مواجهة المشكلات، وكان يعد العنف إحدى وسائل العمل الدبلوماسي. أما بعد عام 2003، أصبحت فلسفتنا تقوم على السلم والعمل الدبلوماسي".

وأضاف حسين: "العراق يمتلك عناصر القوة الناعمة، المتمثلة في تاريخه وحضارته العريقة، وقوته السياسية، ونظامه الذي يتسم بحرية التعبير والتعددية، بالإضافة إلى أهمية دور المرأة"، وأوضح: "العراق يواجه التحديات بالحوار والتواصل المستمر".