لماذا يشكل اغتيال هنية في طهران "إحراجًا كبيرًا" لإيران وما خيارات الرد المتاحة لها؟ مراسل CNN يحلل

"ضربة موجعة ومحرجة لإيران".. محلل يتحدث عن تأثير مقتل هنية على مفاوضات وقف إطلاق النار

(CNN)-- أبلغ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين، خلال اتصال هاتفي، الأحد، أن "منع التصعيد في المنطقة يتوقف فقط على وقف العدوان على غزة".

جاء هذا التصريح من مكالمة هاتفية بين السوداني وبلينكن ركزت على دور العراق في "دعم السلام والاستقرار الدوليين وتجنب المزيد من تصعيد الأحداث الجارية"، بحسب بيان صادر عن مكتب السوداني.

ونظرًا لعلاقاته القوية مع إيران، لعب العراق باستمرار دورًا حاسمًا في تخفيف التوترات الإقليمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن بلينكن أكد خلال المحادثة على "أهمية اتخاذ جميع الأطراف خطوات لتهدئة التوترات الإقليمية وتجنب المزيد من التصعيد وتعزيز الاستقرار".

تسود منطقة الشرق الأوسط حالة من التوتر والترقب لرد إيراني محتمل، بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الأسبوع الماضي في طهران. كانت إيران اتهمت إسرائيل بالتورط في الحادثة، بينما لم تعلق الأخيرة، وسط تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من "ثمن باهظ" سيدفعه من يهاجم إسرائيل.