مصادرتوضح لـCNN سبب زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط إلى السعودية

(CNN)-- قالت مصادر لشبكة CNN ، الاثنين، إن مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك موجود في السعودية، فيما يبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني "في متناول اليد".

ومن المتوقع أن يكون ماكغورك، الذي يسافر كثيرا إلى الشرق الأوسط، في السعودية حتى الثلاثاء، حيث يخطط هو ونظراؤه الإقليميون لمناقشة، جزئيا، اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في لبنان، وكيف يمكن أن يساعد ذلك في المضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة وكذلك إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع، وقضايا أخرى تتعلق بالاستقرار الإقليمي.

والاثنين، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، لـ CNN، إن موقف مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان حاليا يعتمد على "الكثير من المناقشات، والعمل" في الأشهر الأخيرة.

وأضاف كيربي: "نحن قريبون من اتفاق، لكن أريد أن أكون حذرا ومتأنيا هنا في كيفية وصفه، لأنه حتى يتم إنجاز كل شيء، لن يكون لديك اتفاق."