"الضرر يتجاوز ما رأيناه في الماضي بكثير".. صحفي يصف المشهد بلبنان بعد شهرين من الغارات الإسرائيلية

(CNN)-- قال مسؤول لبناني مطلع على المناقشات شبكة CNN، مساء الاثنين، أنه من المتوقع الإعلان عن وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل "في غضون 24 ساعة".

في وقت سابق الاثنين، قال المتحدث باسم الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لشبكة CNN، إن الحكومة ستصوت على الاتفاق، غدًا الثلاثاء.

ولم يوضح المتحدث باسم نتنياهو تفاصيل الاتفاق المحتمل، لكنه أضاف أنه من المتوقع أن يتم تمريره.

في المقابل، أعرب النائب اليميني المتطرف ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن معارضته للاتفاق، قائلاً إنه خطأ تاريخي.

في سياق متصل، قال بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية إن مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان أحرزت "تقدمًا كبيرًا"، مشيرًا إلى محادثات مشتركة بين باريس وواشنطن في هذا الشأن.

وقالت مصادر لشبكة CNN إن مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك موجود في المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي يبدو فيه التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في متناول اليد.

ومن المتوقع أن يكون ماكغورك، الذي يسافر بشكل متكرر إلى الشرق الأوسط، في المملكة العربية السعودية حتى يوم الثلاثاء، حيث يخطط هو ونظراؤه الإقليميون لمناقشة، جزئيًا، اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في لبنان، وكيف يمكن أن يساعد ذلك في المضي قدمًا في وقف إطلاق النار واتفاق الرهائن في الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة، وقضايا أخرى تتعلق بالاستقرار الإقليمي.

في وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي لشبكة CNN إن موقف مفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان حاليًا يعتمد على "الكثير من الذهاب والإياب، والكثير من المناقشات، والكثير من العمل" في الأشهر الأخيرة.

وقال كيربي: "نعتقد أننا وصلنا إلى هذه النقطة حيث، كما تعلمون، نحن قريبون. لكن مرة أخرى، أريد أن أكون حذرًا وحذرًا هنا في كيفية وصف الأمر، لأنه حتى يتم إنجاز كل شيء، فلن يكون لديك اتفاق".

ويأتي الحديث عن تقدم إيجابي في مسار المفاوضات، وسط متابعة إسرائيل وحزب الله تبادل إطلاق النار.