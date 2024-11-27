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جامعة مصرية تعلق بعد التداول الواسع لفيديو أستاذ يجبر طالباً على السير كالكلب

الشرق الأوسط
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جامعة مصرية تعلق بعد التداول الواسع لفيديو أستاذ يجبر طالباً على السير كالكلب
Credit: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة مقطع فيديو يظهر قيام أستاذ بجامعة الوادي الجديد بإجبار طالب على السير ككلب كنوع من العقاب الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا دفع المؤسسة التعليمية للتعقيب في بيان.

وأعلنت الجامعة في بيانها المنشور على صفحتها بمنصة فيسبوك "انتهاء التحقيقات مع عضو هيئة تدريس بكلية التربية الرياضية وإحالته لمجلس التأديب لإدانته بالاعتداء على طالب".

وأضافت في البيان: "تعقيبًا على ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية بجامعة الوادي الجديد بتصرف غير مسؤول تجاه أحد الطلاب، بما يتنافى مع القيم والتقاليد الجامعية ويشكل إخلالًا بواجبات عضو هيئة التدريس، وعدم التزامه بالعمل على غرس القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة في نفوس الطلاب.. فقد اتخذت إدارة جامعة الوادي الجديد ما ينبغي اتخاذه من اجراءات سريعة تجاه هذه الواقعة، حيث قرر رئيس الجامعة اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية التي نص عليها قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته، وذلك بإحالة الواقعة للتحقيق بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة أسيوط طبقاً لنص المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات وذلك بتاريخ 9 / 7 /2024 فور ابلاغ رئيس الجامعة بالواقعة".

وتابعت: "أصدرت إدارة الجامعة قرارها رقم 292 بتاريخ 28 / 8 / 2024 بوقف عضو هيئة التدريس - الذي تعدى على الطالب - احتياطيًا عن العمل وفقا لنص المادة 106 من قانون تنظيم الجامعات.. وأسفر التحقيق الذي تم إجراؤه مع عضو هيئة التدريس بإحالته إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالقرار رقم 442 بتاريخ 13 /11 / 2024 لتوقيع العقوبة التي يُقدرها المجلس بما يتلاءم مع جسامة الواقعة ويحفظ في الوقت ذاته للطالب كرامته ويحفظ للجامعة مكانتها وهيبتها مع استمرار وقف المذكور عن العمل لحين انتهاء محاكمته تأديبيًا بصدور قرار مجلس التأديب".

وختمت الجامعة بيانها قائلة: "تؤكد إدارة الجامعة أنها لم ولن تتهاون في مواجهة أي تصرف خارج عن التقاليد الجامعية وفقًا للإجراءات المُقررة قانونيًا لضمان عدم تكرار تلك الأفعال والتصرفات مستقبلًا، وذلك في إطار حرصها على أداء رسالتها التربوية نحو أبنائها الطلاب داخل الجامعة وخارجها كما تقدر إدارة الجامعة أن هذا التصرف لا يعدو أن يكون سوي تصرفًا فرديًا، صدر عن عضو هيئة تدريس حديث العهد بالعمل الجامعي ولا يعبر عن علاقة جموع أعضاء هيئة التدريس بأبنائهم من طلاب الجامعة".

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