(CNN) -- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، أن إسرائيل ستستأنف ضد مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وجاء في البيان: "دولة إسرائيل لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية وشرعية مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق".

وجاء هذا الإعلان بعد أن التقى نتنياهو بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في القدس، الأربعاء. وأضاف البيان أن غراهام أبلغ نتنياهو بأنه سيعمل على تعزيز الإجراءات في الكونغرس ضد المحكمة الجنائية الدولية والدول التي تتعاون معها.

وأضاف البيان: "وبحال رفضت المحكمة الاستئناف، فإن ذلك سيوضح أكثر لأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة والعالم مدى انحياز المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة إسرائيل".

وعندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ومسؤول كبير في حماس الأسبوع الماضي، اتهمتهم بارتكاب جرائم حرب أثناء وبعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل والهجوم الإسرائيلي على غزة الذي أعقب ذلك.