الداخلية الكويتية تعلن ضبط مواطن ووافد سوري ضمن تشكيل عصابي للتزوير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من مواطن وشريكه وافد من الجنسية السورية، وذلك لقيامهما بتزوير مستندات رسمية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية الكويتية ورد فيه: "بناء على تعليمات وتوجيهات معالي رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتصدي لمخالفي القانون، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط تشكيل عصابي مكون من مواطن صاحب شركة وشريكه سوري الجنسية، بتهمة التزوير والتلاعب في المحررات الرسمية وتسهيل الحصول على إقامة مقابل المال".

وتابعت أن "المتهمين قاما بتحويل إقامات العمالة المتواجدة في البلاد على الشركة بصورة غير قانونية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 300 إلى 500 دينار للعامل الواحد، كما تبين من خلال التحقيقات أن الشركة تورطت في تحويل السيارات على كفالتها، لتسهيل الحصول على مهنة سائق معدات ثقيلة مقابل مبلغ 500 دينار لكل عامل".

وأضافت الوزارة في بيانها: "كشفت جهود رجال المباحث عن أن مجموع العمالة المسجلة على الشركات التابعة للمتهم بلغ 600 عامل، وقد تم ضبط المتهمين بعد سلسلة من التحريات الدقيقة، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما"، مؤكدة على أن جهودها مستمرة لملاحقة كل من تسول له نفسه الإضرار بمصالح البلاد أو مخالفة القوانين، مشددة على تطبيق القانون بكل حزم دون استثناء".