(CNN)-- أعلن الجيش اللبناني تعزيز انتشاره في منطقة جنوب نهر الليطاني تزامنًا مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ، وفقًا لبيان صدر عن الجيش الأربعاء.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على وجوب انسحاب كافة القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وأن ينسحب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، على أن يقتصر الحضور العسكري في منطقة جنوبي النهر على الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل).

وجاء في بيان الجيش اللبناني: "باشر الجيش تعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني وبسط سلطة الدولة بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وذلك استنادًا إلى "التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني".

وتابع الجيش اللبناني في البيان: "في هذا السياق، تُجري الوحدات العسكرية المعنيّة عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني، حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها".

وقد بدأ بعض النازحين من الجنوب بالعودة إلى قراهم وبلداتهم مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، في حين أشار مسؤول أمني إسرائيلي إلى أن سكان الشمال هم من يقررون توقيت عودتهم إلى مناطقهم التي نزحوا منها بسبب التهديدات القادمة من لبنان.

يذكر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أنهى حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله، ويمتد إلى 60 يومًا على أن يؤسس لاحقًا إلى وقف دائم لإطلاق النار.