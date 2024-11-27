مسؤول أمني إسرائيلي: بإمكان سكان الشمال تحديد موعد العودة إلى مناطقهم

(CNN) -- قال مسؤول أمني إسرائيلي، الأربعاء، إن بإمكان سكان شمال إسرائيل أن يقرروا بأنفسهم موعد العودة إلى ديارهم، وذلك بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ.

وقال المسؤول إن القرارات ستختلف بين المجتمعات المختلفة وقربها من الحدود. وأضاف أن القضايا المتعلقة بإعادة الإعمار والأضرار التي لحقت بالمناطق في الشمال ستؤثر أيضًا على متى يستطيع الناس العودة إلى ديارهم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، لرؤساء بلديات المجتمعات الواقعة في أقصى شمال إسرائيل، إنه لن يدفع السكان على الفور إلى العودة إلى منازلهم بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، حسبما قال عمدة حضر الاجتماع لشبكة CNN.

وأدى إطلاق حزب الله للصواريخ يوميًا على شمال إسرائيل إلى نزوح أكثر من 60 ألف إسرائيلي من منازلهم.