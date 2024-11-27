شاهد ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي عقب التصويت لصالح وقف إطلاق النار في لبنان

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شاهد بلينكن يعلق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

(CNN)-- رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء، باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، الذي دخل حيز التنفيذ صباح الأربعاء، حسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وفي بيان، قالت الوزارة إن المتحدث باسمها إسماعيل بقائي "رحب بنبأ انتهاء العدوان الصهيوني على لبنان"، مضيفة أن إيران دعت إلى إنهاء حروب إسرائيل في كل من لبنان وغزة خلال الأشهر الـ 14 الماضية.

وقال البيان إن "المقاومة الفلسطينية واللبنانية أكثر تصميمًا من أي وقت مضى على الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعبين الفلسطيني واللبناني".

وأشار بقائي إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، الخميس الماضي.

وقال البيان إن "الرأي العام العالمي، الذي دعا إلى إنهاء الحرب والإبادة الجماعية خلال الأشهر الـ 14 الماضية، ينتظر اليوم محاكمة ومعاقبة مجرمي الحرب في كيان الاحتلال".

وفي منشور بحسابه عبر موقع إكس، قال السفير الإيراني في لبنان مجتي أماني :"بعد انتصارات عامي 2000 و2006، حقق لبنان هذا العام نصرًا إلهيًا جديدًا بمقاومة ملحمية في الميدان."

وتابع السفير: "تحقق هذا النصر بدعم من موقف رسمي حازم وثابت، وجيش مستقر، وتضامن شعبي واسع النطاق وفريد ​​من نوعه في عموم المدن والمناطق اللبنانية".

وقال السفير الإيراني: "أهنئ الشعب اللبناني وكل شرائح هذا الوطن، بهذا النصر المجيد الذي أعلنه مسبقًا سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد حسن نصرالله الذي كان وبحضوره الروحي إلى جانب الأخوة القادة والمقاومين، ملهمًا ومرشدًا في كل مراحل وتفاصيل هذه المواجهة؛ مكررًا مرة أخرى جملته التاريخية" قطعا سننتصر".