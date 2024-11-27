(CNN) – نعت وزارة الدفاع الإماراتية أحد منتسبيها الذي تُوفي متأثرا بإصابات تعرض لها أثناء مشاركته بـ"عاصفة الحزم" في اليمن عام 2015، وبقي في العناية المركزة قبل أن يتوفى الثلاثاء.

وأشارت وكالة أنباء الإمارات إلى أن وزارة الدفاع تنعى "شهيد الواجب الرقيب/1 محمد عتيق سالم بن سلومه الخييلي والذي تعرض لإصابة حرجة خلال مشاركته بعملية عاصفة الحزم عام 2015 في اليمن"، وفقا لوام.

وأشارت إلى أن الخييلي "كان تحت العناية المركزة وارتقى شهيدا مساء الأمس"، حسبما ذكرت الوكالة.

وقدمت وزارة الدفاع الإماراتية التعازي لأسرة الخييلي، وفق ما نقلته الوكالة.