(CNN)-- قبلت إسرائيل ولبنان اقتراحا تدعمه الولايات المتحدة لإنهاء الصراع الحدودي المستمر منذ 13 شهرا والذي تحول إلى حرب شاملة في سبتمبر مع حزب الله.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من صباح الأربعاء، الساعة 4 صباحًا بالتوقيت المحلي: "مصمم ليكون وقفًا دائمًا للأعمال العدائية".

صورة أرشيفية تعبيرية لجندي فرنسي يشير إلى خريطة توضح مواقع قوة "اليونيفيل" جنوب لبنان في 5 أكتوبر 2006. Credit: ANWAR AMRO/AFP via Getty Images)

وقف إطلاق النار "سيخلق الظروف اللازمة لاستعادة الهدوء الدائم ويسمح للمقيمين في كلا البلدين بالعودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق"، وفقًا لبيان مشترك صادر عن بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إشارة إلى الوضع الفعلي، الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وينص الاتفاق على وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوما، وهو ما وصفه المفاوضون بأنه أساس لهدنة دائمة، وخلال تلك الفترة، من المتوقع أن ينسحب مقاتلو حزب الله حوالي 40 كيلومترا (25 ميلا) من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بينما تنسحب القوات البرية الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

وكان قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي أنهى آخر حرب شاملة بين البلدين في عام 2006، هو أساس الاتفاق وتمحورت المفاوضات بشكل أساسي حول إنفاذ المعاهدة.

وبموجب الاتفاق، سينفذ لبنان رقابة أكثر صرامة على تحركات حزب الله جنوب نهر الليطاني في البلاد، لمنع المسلحين من إعادة تجميع صفوفهم هناك، وسيتم تكليف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والجيش اللبناني ولجنة متعددة الجنسيات بالإشراف على تحركات الجماعة المدعومة من إيران.

وتعهدت إسرائيل باستئناف العمليات العسكرية في حالة خرق الاتفاق.



