(CNN)-- أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الثلاثاء، قصف "منشأة تخزين أسلحة" تابعة لجماعة مسلحة موالية لإيران في سوريا.

وقالت "سنتكوم"، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نفذت قواتنا ضربة ضد منشأة تخزين أسلحة تابعة لجماعة مسلحة موالية لإيران في سوريا، وتأتي الضربة ردا على هجوم تم بالتحالف مع إيران ضد القوات الأمريكية، الاثنين".

وأضافت أن "هذه الضربة تهدف لتقليص قدرة الجماعة المسلحة على التخطيط وشن هجمات مستقبلية على القوات الأمريكية وقوات التحالف المتواجدة في المنطقة لدعم عمليات دحر تنظيم داعش".

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا: "كما ذكرنا سابقا، لن نتسامح مع أي هجمات على أفرادنا وشركائنا في التحالف، ونحن ملتزمون باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حمايتهم".

وذكرت "سنتكوم": "يجري حاليا تقييم الأضرار الناتجة عن الضربة، لا نعتقد بوقوع أية اصابات في صفوف المدنيين، وسنقوم بتقديم تحديثات فور توفرها".