فيديو يُظهر ما يبدو آثار انفجارات بقاعدة الحشد الشعبي المدعوم من إيران في العراق

(CNN) -- أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، الهجوم الذي شنته "ميليشيات متحالفة مع إيران ضد القوات الأمريكية في سوريا".

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي: "نجد أنه من المثير للقلق بشكل خاص أن هذه المجموعة من الميليشيات اختارت استئناف هجماتها ضد الأفراد الأمريكيين بعد ساعات فقط من انتهاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زيارة ناجحة لواشنطن لذا يبدو من الواضح أن إيران لا تحترم السيادة العراقية".

وأضاف: "لقد رأينا هذه الهجمات في الماضي، وأوضحنا لإيران وللجماعات الموالية لها، أننا سندافع عن مصالحنا، وسندافع عن أفرادنا، ولا يزال هذا هو الحال".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت أن قوات التحالف أحبطت هجوما صاروخيا بالقرب من قاعدة رميلان بسوريا، ولم يصب أي فرد أمريكي.