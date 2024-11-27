بمشاركة تركيا ومصر وقطر.. بايدن يكشف عن جهود تهدف لوقف إطلاق النار بغزة

(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أن بلاده ستساعد في قيادة جهود تهدف للتوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، وذلك بعد دقائق من إعلانه عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وقال بايدن، في تصريحات من حديقة الورود بالبيت الأبيض: "كما يستحق الشعب اللبناني مستقبلا من الأمن والازدهار، فإن شعب غزة يستحق ذلك أيضا، إنهم يستحقون أيضا إنهاء القتال والنزوح"، متهما حركة حماس بـ"عدم التفاوض بحسن نية".

وأضاف: "خلال الأيام المقبلة، ستبذل الولايات المتحدة جهودا أخرى مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل ودول أخرى لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب دون وجود حماس في السلطة".

وعندما سألته بريسيلا ألفاريز من شبكة CNN عما إذا كان يأمل في التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة قبل مغادرته منصبه، قال بايدن: "آمل ذلك"، ولم يقدم تفاصيل حول ما قد يجعل هذه الجهود الجديدة مختلفة، حيث ذكر: "الأمر مختلف تماما".

وتأتي تصريحات بايدن في أعقاب موافقة مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء القتال مع حزب الله، ويهدف إلى تحقيق وقف للأعمال العدائية لمدة 60 يوما، والذي يمكن أن يشكل أساسًا لهدنة دائمة.