الداخلية الكويتية توضح بعد فيديو كميات كبيرة من "الحطب" تحت مظلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر كميات ضخمة من الأخشاب المستخدمة كـ"حطب" تحت إحدى المظلات الأمر الذي اثار تفاعلا.

وأعادت وزارة الداخلية الكويتية نشر مقطع الفيديو المتداول مرفقا بمقطع فيديو آخر من نفس الموقع على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا).

وقالت الداخلية في بيان: "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر وجود كمية كبيرة من الأكياس الكبيرة المعبأة بالأخشاب (الحطب) تحت مظلة مركبات قرب محول كهربائي في منطقة الصباحية، حيث فور رصد المقطع، قامت الأجهزة الأمنية المعنية، ممثلةً في قطاع الأمن العام (مخفر شرطة الصباحية)، بالانتقال إلى الموقع".

وتابعت: "بالمعاينة تبين أن الكمية المذكورة تعود إلى أحد المواطنين، وبسؤاله عن سبب وجودها في هذا الموقع، أفاد بأنه بصدد نقلها إلى مكان آمن خارج المنطقة، وتم متابعة الأمر الى حين الانتهاء من نقل الكمية".