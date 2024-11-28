(CNN) -- أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن)، الأربعاء، إعلانا دستوريا يقضي بأنه "في حال شغور مركز رئيس السلطة، يتولى مهامه رئيس المجلس الوطني مؤقتا لحين اجراء الانتخابات الرئاسية وفق قانون الانتخابات".

ووفقا لنص الإعلان الدستوري، الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على 90 يوما، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات، وفي حال تعذر إجراؤها خلال تلك المدة لقوة قاهرة تمدد بقرار من المجلس المركزي لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط".

وقال عباس إنه "رغبة في الخروج مما يعيشه الوطن من أزمات ومن أجل الحفاظ على الاستقرار في هذه الفترة التي يواجه فيها الوطن الكثير من التحديات، التي تقتضي منا مواجهتها، أصدرنا الإعلان الدستوري".