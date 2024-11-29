دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، مقطع فيديو لـ"كبس" (سحق) مركبات ضبطت تُقاد بصورة مستهترة حيث عرض سائقوها حياة الآخرين للخطر.

مقطع الفيديو نشرته الداخلية الكويتية في تدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، تمكّن قطاع المرور والعمليات من ضبط عدد من المستهترين الذين ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يمارسون سلوكيات خطرة تهدد حياة الآخرين".

وتابعت: "التحريات المكثفة السريعة التي انطلقت فور تداول الفيديو قادت إلى ضبط المتورطين وكبس المركبات المخالفة التي استخدمت في هذه الأفعال، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسجيل قضية تعريض حياة الآخرين للخطر وإتلاف أملاك الدولة تحت رقم 412/2024 جنح الفحيحيل بحقهم وإحالتهم إلى السجن المركزي".

وأكدت الداخلية في بيانها على أنها "ماضية في تطبيق القانون بكل حزم على كل من يتجاوز الأنظمة المرورية أو يعرض سلامة الآخرين للخطر، مؤكدة أنها لن تتهاون في مواجهة أي تجاوز يمس أمن وسلامة المواطنين والمقيمين".