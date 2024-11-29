السعودية تتسلم مواطنا مطلوبا دوليا لمحاكمته بجرائم فساد من روسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، أنها تسلمت مواطنا سعوديا من روسيا مطلوبا دوليا لمحاكمته في عدة قضايا فساد مالي وإداري، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، في بيان إنه "تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، وروسيا الاتحادية ممثلة في النيابة العامة، في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، تسلمت المملكة من روسيا، الجمعة، المواطن المطلوب دوليًا (عبدالله بن عواض عيضة الحارثي)، لارتكابه جرائم فساد مالي وإداري"، طبقا لما أفادت وكالة "واس".

وأضاف المصدر المسؤول أن "مكتب المدعي العام الروسي استجاب للطلب الرسمي من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة، بتسليم المواطن المطلوب لمحاكمته في المملكة، تأكيدًا لالتزام البلدين لدعم سيادة القانون، والعزم على ضمان تحقيق العدالة، وتعزيز التعاون الدولي والجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وعدم إفلات الفاسدين من العقاب"، حسبما أفاد البيان.

ونوهت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "بدور شبكة غلوب إي العالمية والإنتربول في ملاحقة المتورطين بجرائم الفساد والحد من الملاذات الآمنة لهم".

كما أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية أنها "مستمرة في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد داخل وخارج المملكة، ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم إلى الخزينة العامة للدولة"، طبقا لوكالة "واس".