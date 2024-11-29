مقطع فيديو يٌظهر دخول قوات المعارضة إلى مدينة حلب

(CNN) -- دخل المتمردون السوريون مدينة حلب، بعد يومين فقط من شن هجومهم الصادم الذي اجتاح عدة مناطق خارج المدينة.

وفي فيديو حددت CNN موقعه، ظهر مقاتل في المعارضة في مقطع فيديو صوره وهو يقود دراجة نارية على طرق مهجورة على الجانب الغربي من المدينة.

ويُسمع وهو يطلق تكبيرات مع اقتراب السيارة من مسجد زين العابدين في غرب حلب.

وقال المقاتل الذي يُصور المقطع: "حلب المدينة تحت أقدام المجاهدين"، حسب قوله.

وادعى الجيش السوري الحكومي أنه "يعزز جميع المواقع على طول جبهات المعركة المختلفة"، لكن العديد من سكان المدينة يقولون إن قوات النظام انسحبت من العديد من الأحياء في الجزء الغربي من حلب.