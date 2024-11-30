دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، ضبطها 2.4 مليون قرص إمفيتامين المخدر في العاصمة السعودية، الرياض، مخبأة داخل أنابيب معدنية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية صورا وفيديو للأنابيب المعدنية المستخدمة بعملية التهريب، بتدوينة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) ذاكرة ببيان مرافق: "ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات (2,413,135) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخفية داخل أنابيب معدنية بمنطقة الرياض".

وتابعت أنه تم كذلك "القبض على مروجيها وهما مقيم ووافد من الجنسية السورية، وذلك ضمن الجهود الأمنية لمتابعة شبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها".

وأضافت: "تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة".