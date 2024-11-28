(CNN)—اعترضت 6 مما يسمى بـ"غواصات المخدرات" المحشوة بالكوكايين في عملية دولية لمكافحة المخدرات بقيادة كولومبيا، حسبما أعلنت السلطات في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، الأربعاء، كجزء من عملية مداهمة عالمية ضخمة.

وضبطت المهمة، التي ضمت 62 دولة، أكثر من 1400 طن متري من المخدرات - معظمها من الماريغوانا - في الفترة من 1 أكتوبر إلى 14 نوفمبر، وفقا لنائب الأدميرال أورلاندو إنريكي جريساليس، رئيس أركان العمليات البحرية في البحرية الكولومبية.

وأضاف أن من بين المضبوطات 225 طنا متريا من الكوكايين، تم العثور على 5 أطنان منها على متن قطعة بحرية شبه غواصة كانت تسير على طريق تهريب بحري من كولومبيا إلى أستراليا.

وقال جريساليس للصحفيين إن الغواصة، التي تم اعتراضها في مياه المحيط الهادئ ومعها ما يكفي من الوقود للوصول إلى أستراليا، هي ثالث "غواصة مخدرات" يتم اعتراضها على الطريق/ مشيرا إلى أنه "تم اكتشاف الأولى في المياه الكولومبية، وبفضل الخرائط التي كانت تحملها، تمكنا من تحديد الطريق.. وعندها بدأنا العمل مع السلطات الأسترالية".

ورفضت الشرطة الأسترالية، التي اتصلت بها شبكة CNN، التعليق على هذا الاكتشاف.

ويذكر أن ضبط 225 طنًا من الكوكايين يعتبر كمية ضخمة جدا، إذ أنه وفي تقرير هذا العام، قدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنه في عام 2022، وصل إنتاج الكوكايين العالمي إلى 2700 طن، وهو رقم قياسي.