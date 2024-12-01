نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، السبت، نتائج حملة أمنية مفاجئة أقامتها في شارع الوفرة ناشرة مقطع فيديو من الحملة بتدوينة على صفحتها الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقا).

وقالت الداخلية الكويتية في بيان: "نفذت دوريات تنظيم السير في محافظة الأحمدي حملة مرورية مفاجئة على طريق الوفرة بهدف ضبط المخالفات المرورية وتعزيز السلامة على الطرق، أسفرت الحملة عن رصد 101 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات الاستهتار والرعونة، وعدم الالتزام بقواعد المرور، وعدم حمل رخص قيادة".

وتابعت: "كما تم إحالة حدثين إلى نيابة الأحداث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهما، بسبب تورطهما في قيادة مركبات دون السن القانونية، بالإضافة إلى ذلك، تم حجز 10 مركبات في كراج الحجز نتيجة ارتكاب أصحابها مخالفات جسيمة".

وذكرت الداخلية في بيانها إلى أن هذه الحملة تأتي "ضمن الجهود المستمرة للإدارة العامة للمرور لضمان الالتزام بقواعد السير والحد من الحوادث المرورية".