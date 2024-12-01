نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب اختياره صهره الملياردير من أصول لبنانية مسعد بولس، ليشغل منصب مستشاره الأول للشؤون العربية وشؤون الشرق الأوسط.

وكتب ترامب، في حسابه عبر شبكته الاجتماعية تروث سوشيال، الأحد: "يسعدني أن أعلن أن مسعد بولس سيشغل منصب المستشار الأول للرئيس في الشؤون العربية و(شؤون) الشرق الأوسط"، مضيفًا: "مسعد محامٍ بارع وزعيم يحظى بالاحترام في عالم الأعمال، وله خبرة واسعة على الساحة الدولية".

وأضاف ترامب: "لقد كان مسعد مناصرًا عتيدًا للقيم الجمهورية والمحافظة"، مُشيرًا إلى أنه "كان له دور فعال في بناء تحالفات جديدة هائلة مع المجتمع العربي الأمريكي".

وقال إن "مسعد صانع الصفقات، ومؤيد ثابت للسلام في الشرق الأوسط. سيكون مدافعًا قويًا عن الولايات المتحدة ومصالحها، وأنا سعيد لوجوده في فريقنا!"

في السطور التالية مزيد من المعلومات عن مسعد بولس الذي يراهن ترامب على خبرته:

- ولد في لبنان وتنحدر عائلته من شمال البلاد.

- انتقل إلى ولاية تكساس لدراسة القانون في جامعة هيوستن.

- انتقل إلى نيجيريا لمتابعة أعمال عائلته قبل أن يصبح المدير التنفيذي لمجموعة "SCOA Nigeria"، البالغة قيمتها مليار دولار، والمختصة في توزيع وتجميع المركبات في غرب إفريقيا.

- في عام 2022، تزوج ابنه مايكل بولس من الابنة الصغرى للرئيس المنتخب، تيفاني ترامب.

- لعب دورًا بارزًا خلال الحملة الانتخابية لترامب في داخل المجتمعات العربية، لا سيما في ولاية ميشغان.

- يعول عليه ترامب في لعب دور في تهدئة التوترات والنزاعات في الشرق الأوسط، بعدما وعد بالسلام في المنطقة.

- سبق أن التقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) في نيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي.