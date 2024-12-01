تستغل فصائل المعارضة السورية نقاط ضعف وكلاء إيران لشن هجوم مفاجئ

نشر الأحد ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)— حققت فصائل المعارضة السورية تقدماً سريعاً نحو ثاني أكبر مدينة في البلاد، حلب، مما أدى إلى إعادة إشعال الصراع الذي كان كامناً إلى حد كبير لسنوات.

بعد تحقيق مكاسب محدودة فقط في السنوات الأخيرة، استولى المتمردون بالفعل على حوالي 60 بلدة وقرية كانت تسيطر عليها القوات الحكومية، فضلاً عن قاعدة للجيش السوري ومركز أبحاث عسكري على بعد 100 ياردة فقط من ثاني أكبر مدينة في البلاد، حلب.

وفي يوم الجمعة، 29 نوفمبر2024، زعمت الجماعات المسلحة المتمردة أنها دخلت المدينة، التي كانت تحت سيطرة الحكومة منذ عام 2016.

وقد أصابت قذيفة مدفعية سكن طلاب جامعة حلب، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا، التي ألقت باللوم على فصائل المعارضة في الهجوم. ووصف المتحدث باسم إحدى الجماعات المتمردة، حسن عبد الغني، الاتهامات بأنها "أكاذيب لا أساس لها".

والخميس، قُتل ما لا يقل عن 15 مدنياً، بينهم ستة أطفال وامرأتان، وأصيب 36 آخرون في غارات جوية وقصف على مناطق تسيطر عليها المعارضة في ريف حلب وإدلب، وفقًا لمنظمة الخوذ البيضاء، وهي مجموعة إنقاذ تطوعية.

وقال عبد الغني لشبكة CNN: "إن هدف العملية ... هو تحرير أراضينا المحتلة من النظام الإجرامي والميليشيات الإيرانية، فضلاً عن تهيئة بيئة آمنة للنازحين للعودة إلى مدنهم وبلداتهم".

قال الجيش السوري إنه "يواجه منظمات إرهابية" وزعم أنه ألحق "خسائر فادحة" بالجماعات منذ يوم الأربعاء.

تمثل عملية الأربعاء المفاجئة أول مواجهة كبيرة بين المتمردين السوريين والنظام منذ مارس 2020، عندما توسطت روسيا وتركيا في وقف إطلاق النار في شمال البلاد.

وظل الصراع كامنًا إلى حد كبير منذ ذلك الحين، مع اشتباكات منخفضة المستوى بين المتمردين ونظام الأسد. قُتل أكثر من 300 ألف مدني في أكثر من عقد من الحرب، وفقًا للأمم المتحدة، ونزح الملايين من الناس في جميع أنحاء المنطقة.

بدأت الحرب الأهلية في سوريا خلال الربيع العربي عام 2011 عندما قمع النظام انتفاضة مؤيدة للديمقراطية ضد الأسد، الذي تولى الرئاسة منذ عام 2000. وانزلقت البلاد في حرب أهلية واسعة النطاق مع تشكيل قوة متمردة، تُعرف باسم الجيش السوري الحر، لمحاربة القوات الحكومية.

لقد تضخم الصراع مع تدخل جهات إقليمية وقوى عالمية أخرى ــ من المملكة العربية السعودية وإيران والولايات المتحدة إلى روسيا ــ مما أدى إلى تصعيد الحرب الأهلية إلى ما وصفه بعض المراقبين بـ"حرب بالوكالة". كما تمكن تنظيم الدولة الإسلامية من اكتساب موطئ قدم في البلاد قبل أن يتعرض لضربات قوية.

على مدى العام الماضي، شاهدت إيران وكيلها الثمين حزب الله وهو يتعرض لضربات شديدة من قِبَل حملة جوية وبرية إسرائيلية شرسة في لبنان. والآن أصبحت الجماعة المسلحة، التي كان يُنسب إليها الفضل في إنقاذ نظام الأسد من المتمردين السوريين، ضعيفة إلى حد كبير، بعد اغتيال معظم قادتها.

محور المقاومة ضعيف

يقول المحللون إن المتمردين يستخدمون الفراغ الذي خلفه حزب الله الضعيف للتقدم في سوريا.

يرى المتمردون فرصة لاختبار الخطوط الأمامية مع ضعف حزب الله، وإيران الخاضعة للضغوط، وروسيا المنشغلة بأوكرانيا... لقد فوجئ المتمردون بنجاحهم ودفعوا بقوة أكبر مما توقعوا"، كما يقول ننار حواش، المحلل البارز المتخصص في الشأن السوري في مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية مقرها بروكسل.

يرى المتمردون تحولاً في القوى.

لقد قدمت إيران وروسيا منذ أكثر من عقد من الزمان القوات والأسلحة لمساعدة الأسد على البقاء في السلطة. كما دعمت تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان الجماعات المتمردة ونشرت قوات تركية للاحتفاظ بالسيطرة على معاقل المتمردين في شمال سوريا.

لقد حافظت إيران على وجودها العسكري في سوريا كجزء من جهد توسعي لإبقاء الأسد في السلطة وحماية بصمة إقليمية استراتيجية. لقد استهدفت إسرائيل فيلق الحرس الثوري الإسلامي التابع لها على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك غارة جوية على مبنى السفارة الإيرانية في دمشق في أبريل/ نيسان والتي قتلت قائدًا كبيرًا في الحرس الثوري الإيراني، ودفعت طهران إلى شن أول ضربة مباشرة على الإطلاق على إسرائيل.

ولعب حزب الله، وكيل إيران، دوراً فعالاً في مساعدة الأسد على استعادة الأراضي التي خسرها لصالح الميليشيات والجماعات المتمردة. قاتل مقاتلوه نيابة عن الأسد ضد جماعات المعارضة المسلحة في سوريا وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة. كانت سوريا بمثابة العمود الفقري اللوجستي الأساسي للمنظمة لبناء ترسانتها الصاروخية في وطنها لبنان.

على مدار العام الماضي، حولت قوات حزب الله المقاتلة تركيزها نحو إسرائيل، وسحبت قواتها من سوريا إلى لبنان، في محاولة لتعزيز خسائرها مع اقتراب الأسد من دول الخليج العربية وانخفاض ارتباطه بـ "محور المقاومة" الإيراني، وهو تجمع فضفاض من الميليشيات الإقليمية المتحالفة مع إيران، كما قال حواش.

وقد ألحقت إسرائيل منذ ذلك الحين أضراراً جسيمة بالجماعة في لبنان، حيث قتلت زعيمها حسن نصر الله وقضت على العديد من كبار القادة في الجماعة. وفي سبتمبر/ أيلول، شن الجيش الإسرائيلي هجوماً شاملاً على المناطق ذات الأغلبية الشيعية في جميع أنحاء البلاد حيث يمارس حزب الله نفوذاً كبيراً وضرب أجزاء أخرى من لبنان.

وأضاف أن "هدف حزب الله كان الحصول على وجود ملموس في سوريا، وهذا الوجود تضاءل خلال العام الماضي بسبب سحب القوات خاصة مع التصعيد الإسرائيلي في لبنان".